Fenerbahçe-Zimbru maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha'nın transfer çalımı olarak gösterilmesini eleştirerek, Fildişi Sahilli oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle transfer etmediklerini söyledi.

Baki, sarı-lacivertli futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği ilk maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Wilfried Zaha ile yürüttükleri transfer sürecini anlatan Selahattin Baki, "Öncelikle Galatasaray'ın trol yapılanmasını, copy paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl oluşturulacağının dersini veriyorlar. Bizim 4 gün önce masadan kalktığımız, masadan kalktığımızı da gayet rahat bir şekilde ispatlayabileceğimiz deliller de mevcut. Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Bazı taraftarlarımız da bu kayığa çabuk biniyor. Çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı kırmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Zaha ile sadece 2 kez görüştüklerine vurgu yapan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanki son 3 aydır Zaha ile bütün günlerimiz birlikte geçmiş, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemiş gibi hava yaratıldı. İki kez görüştük. Bir teklif verdik. 'Biz bu teklifi düşünüp size geri döneceğiz' dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini söylediler. Biz de teşekkür ettik. 48 saat sonra bambaşka rakamlarla bize döndüler. Yıllık net 10 milyon avroyu bulan... Başkaları gibi sporcuların, kulüplerin ve menajerlerin mesajlaşmalarını ifşa etmeyiz. Huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere de gösterebiliriz. Saçma sapan istekleri görünce artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber isim yapmış bazı basın mensupları bizim masadan kalktığımızı zaten tebliğ ettiler. Videolarda sabit bu. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor. Sanki elimizden oyuncu almışlar gibi."

"Aynı anda ve şartlarda birine talipsek gider alırız"

Galatasaray ile Vedat Muric, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde de karşı karşıya geldiklerini ancak bu oyuncuların Fenerbahçe'yi seçtiğinin altını çizen Selahattin Baki, şu görüşleri paylaştı:

"Vedat Muric mesela. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık ve bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç avroya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan Yandaş, dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon lira kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda ve şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda destekliyor. Pedro, geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur."

"Florya'da toplantı yaptıkları adamı (Szymanski) aldık"

Kadrolarına kattıkları Sebastian Szymanski'nin transfer sürecinden de bahseden Baki, "Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası, menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla İstanbul'a getirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getiririz ve çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz"

Zimbru'yu 5-0 mağlup ettikleri ve rövanş öncesi büyük avantaj kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Selahattin Baki, "İnsan sağlığını tehlikeye atacak kadar değişik, alışık olmadığımız sıcak havada... Biz tribünde bile rahatsız olduk. Buna rağmen oyuncularımız 90 dakika sahada rakibi ciddiye alarak oynadı. Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 kazandık. Mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skordan daha çok mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Karakter parayla alınmıyor. Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail hocamızın emrinde olacak." şeklinde konuştu.

Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Baki, "Bazen işler uzayabiliyor. En yakın zamanda 3 ya da 4 ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz." ifadelerini kullandı.