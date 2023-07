Fenerbahçe-Zimbru maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, henüz yüzde yüz hazır olmadıklarını söyledi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımla beraber 22-23 gündür çalıştıklarını, İstanbul ve Rusya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam, yüzde yüz hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Yeni oyuncular, milli takımdan geç gelen oyuncular, sakatlar var. Sürekli bireysel-fiziksel olarak antrenman yaptırıyoruz. Hepsini aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu, sezon başı olduğu için hiç kolay değil." diye konuştu.

Tam "problem" olarak tanımlamak istemese de başka bir sorunla da uğraştıklarını kaydeden Kartal, şöyle devam etti:

"Geçen sene farklı oyun sistemi vardı. Bu sene oyun sistemimiz farklı. Geçtiğimiz dönemde bıraktığımız sistemi devam ettireceğiz. Bu sene değişimle ilgili antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber olduğum oyuncular ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Yeni oyunculara da birlikte çalışırken sahada, pratikte net olarak ne istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. İnşallah bu maçta oyun felsefemizle ilgili güzel sinyaller veririz ve lige de en iyi şekilde başlarız diye umut ediyorum."

"Görüşme halinde olduğumuz transferler var"

Transferlerle ilgili bilgi veren Kartal, "Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Ama hala aramızda geç gelip kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ki onları da en kısa sürede takıma kazandırabilelim." diye konuştu.

İsmail Kartal, bu sezon Konferans Ligi'ni kazanmayı hayal edip etmediğine ilişkin bir soruya karşılık, "Mevcut kadroya daha birkaç oyuncu katılacak. Onların katılmasıyla birlikte A planı, B planı, C planı var. Transferler kolay olmuyor. ya ekonomik problem çıkıyor ya başka birileri devreye giriyor, ya farklı şeyler olabiliyor. Bir veya iki kişiye odaklanmıyoruz. Yükü hafifletecek, katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Tüm kupalara talip olma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Şu anda birkaç oyuncu bitebilir"

Hangi bölgelere takviye olacağı ve yıldız oyuncu alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacı olan yerlere oyuncular alacağız." diyerek, bu oyuncuların içinde yıldız oyuncuların da olabileceğini, olmasını istediklerini dile getirdi.

Kaleci transferi konusunda başkanla konuştuklarını, başkanın bu süreci başından beri yürüttüğünü ve transfer için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var." diye konuştu.

Yeni bir planlama içinde olduklarını ve gitmesini düşündükleri ya da teklif gelen oyuncularının bulunduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kalabalık olduğumuz için oyuncuların bir bölümünü ayırdık. Onları ayrı saatlerde çalıştırıyoruz. 2-3 oyuncuya teklif var. Bu doğrultuda tekliflerin kulüp tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama teklifler var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de farklı dizilişler

Yarınki maçın sezonun genelinde kullanılacak diziliş ve sistem için ışık vereceğini, ipucu sayılabileceğini de aktaran İsmail Kartal, sezon genelinde de sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebileceklerini söyledi.

Yeni transferler Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi lider karakterli, tecrübeli isimlerle çalışmasıyla ilgili bilgi veren Kartal, şöyle konuştu:

"Dzeko ve Tadic dünya çapında, önemli kariyere sahip futbolcular. Çok önemli profesyoneller. Geldikleri günden beri herkese örnek davranıyorlar, oyuncularla yakın ilişkideler. Ben de net, futboldan gelen bir insanım. Yarın onlar yerimize geçecekler. Her şeyim nettir. Onlar da memnunlar. Onlardan ne beklediğimiz, nasıl oynayacakları, Fenerbahçe taraftarının nasıl bir oyun beklediği, nasıl bir takım görmek istediği....Bu konularla ilgili sürekli sohbet halindeyiz, sürekli görüşüyoruz. Arkadaş gibiyiz onlarla, birbirimize pozitif enerji veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Onların şu anki davranışlarından çok memnunum."

"Tadic'i boğazda balık tutmaya götüreceğim"

Tadic ile iyi anlaştıklarını ve balık tutma tutkularının ortak olduğunu da anlatan Kartal, "Tadic, çok pozitif çocuk, çok büyük bir profesyonel. Gelir gelmez pozitif enerjisini verdi takıma. Ajax'ta yaptıklarını anlattı. Yolumuzun ve sistemimizin doğru olduğunu söyledi. Tartışıyoruz onunla bu konuları. Sistem hakkında orayla çok farklı olmadığını söylüyor. Özel hayatlara da girdik sohbette. Çocuklarımızdan bahsettik. O da benim gibi balık tutmayı sevdiğini söyledi. En yakın zamanda oğullarımızla balığa çıkacağız. Onu boğazda, Anadolu Kavağı'nda balık tutmaya götüreceğim." diye konuştu.

Cengiz Ünder'in transferi sorusuna karşılık da İsmail Kartal, "Sadece Cengiz'den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam diyor. Spekülasyon olmasın. Hızlı bir şekilde birkaç oyuncuyla ilgili başkanımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Çubukluyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır"

Taraftara "Lütfen benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Spekülatif haberlere, benim bilgim dışında hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın." çağrısında bulunan Kartal, elindeki nottan okuduğu şu sözleri de konuşmasına ekledi:

"Çubukluyu giyen her oyuncu en iyi oyuncumuzdur. Çubukluyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar, bu camia her şeyin en güzeline layıktır. Her futbolcu sorumluluğun bilecek, buna inanın. Bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Birlik, beraberliğiniz, sevgi ve desteğiniz...Geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Yarın maçta tüm desteğinizi gösterin büyük Fenerbahçe taraftarı."

İsmail Kartal, yabancı transferiyle ilgili sorulan bir soruya karşılık da son olarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde gerçekten çok tartışılan bir konu. Saatlerce sürebilir tartışsak. Çok açılımlı olan bir şey. Kural kalksın, şöyle olsun, böyle olsun, hemen konuşulacak bir konu değil. Bütün kulüpler rahatsız, herkes şikayetçi ama ortak yol bulunması lazım. Çözüm bulunması için teknik direktörlerin de olduğu bir toplantı yapılması lazım. Sadece kulüp başkanları, federasyonun alacağı bir karar değil."