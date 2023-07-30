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Fenerbahçe, Zimbru maçı öncesi son idmanını yaptı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İstanbul'da son antrenmanını tamamladı. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavileri ise sürüyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe, İstanbul'daki son idmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve dar alanda yapılan şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip yarın özel uçakla Moldova'ya gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe İstanbul Moldova Spor Haberler

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