Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunda değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç kadrosunda değişikliğe gitti. Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın kadroya dahil edildi.