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Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunda değişikliğe gitti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç kadrosunda değişikliğe gitti. Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın kadroya dahil edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gustavo Henrique Fenerbahçe Moldova Spor Haberler

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