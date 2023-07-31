Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanda oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Fenerbahçe, 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.