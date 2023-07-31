Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanda oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Fenerbahçe, 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title