Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını tamamladı

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.