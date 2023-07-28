Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışmaları, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Futbolcular, pas ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.