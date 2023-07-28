Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışmaları, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Futbolcular, pas ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı.
Kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.