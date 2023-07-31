Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu.

Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.