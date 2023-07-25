Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın sahasında karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve taktiksel çalışmalar yaptı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao idmanın tamamında yer aldı.

- Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın sahasında karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular hız ve reflekse dayalı oyun oynarken, eğlenceli anlar ortaya çıktı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında Zimbru maçının taktiksel çalışması yapıldı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao idmanın tamamında yer alırken, UEFA listesinden 2 oyuncunun değişebileceği öğrenildi.