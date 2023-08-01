Fenerbahçe, Zimbru ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Müsabakanın hakem ve takım kadroları da açıklandı.