Fenerbahçe, Zimbru ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Müsabakanın hakem ve takım kadroları da açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında, Moldova ekibi Zimbru ile Fenerbahçe arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Zimbru
Hakemler: Rob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)
Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaraş, Damaşcan, Dou, Dedichko, Soumah, Samiev, Caruntu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor