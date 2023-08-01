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Fenerbahçe, Zimbru ile golsüz berabere kaldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Rob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaraş, Damaşcan, Dou, Dedichko, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 33 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile Fenerbahçe maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.

45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Moldova Spor Haberler

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