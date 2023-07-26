Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadro değişikliği yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadrosunda 2 oyuncu değişikliğine gitti. Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın kadroya eklendi.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadrosunda 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbehçe, bu akşam evinde Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın'ın kadroya eklendiği açıklandı.