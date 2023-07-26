Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadro değişikliği yaptı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadrosunda 2 oyuncu değişikliğine gitti. Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın kadroya eklendi.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı öncesinde kadrosunda 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbehçe, bu akşam evinde Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın'ın kadroya eklendiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gustavo Henrique Fenerbahçe Diego Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title