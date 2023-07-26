Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı kadrosunda değişiklik yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydin kadroya dahil edildi.