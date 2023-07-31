Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı için hazır

Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL