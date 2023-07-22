Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Zimbru takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncuların yer almadığı idmanda Ferdi Kadıoğlu da dinlendirildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

- Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Zimbru takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Son bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King'in yer almadığı akşam idmanında Ferdi Kadıoğlu da tedbir amaçlı dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023