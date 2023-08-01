Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile Golsüz Berabere Kaldı
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içinde Batshuayi'nin indirdiği topa ceza yayı solundan İrfan Can Kahveci'nin şutu az farkla dışarı gitti.
36. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında kaleci Mostovei topu tokatlarken, savunma Tadic'ten önce ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza yayından İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Mostovei topu kornere çeldi.
Stat: Zimbru
Hakemler: Rob Harvey xx, Robert Clarke xx, Wayne McDonnell xx
Zimbru Chisinau: Igor Mostovei xx, Andrei Macritchii xx, Mihail Stefan xx, Stefan Burghiu xx, Alex Mihai Misaraş xx, Ilie Damaşcan xx, Denis Dedechko xx, Jessie Guera xx, Ibrahima Soumah xx, Shahrom Samiev xx, Marin Caruntu xx
Yedekler: Sebastian Agachi, Dinis Ieseanu, Denis Furtuna, Valeriu Gaiu, Alexandru Dedov, Stefan Bitca, Vlad Raileanu, Emmanuel Alaribe
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Luan Peres xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İsmail Yüksek xx, Miguel Crespo xx (Mert Hakan Yandaş dk. 33 xx), İrfan Can Kahveci xx, Dusan Tadic xx, Joshua King xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Edin Dzeko, Ryan Kent, Serdar Dursun, Jayden Oosterwolde, Bora Aydınlık, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal - İSTANBUL