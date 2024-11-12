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Fenerbahçe, Zenit ile Özel Maç Yapacak

Fenerbahçe, Zenit ile Özel Maç Yapacak
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Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada 15 Kasım Cuma günü Rus ekibi Zenit ile Ülker Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak. Bilet fiyatları ve satış detayları açıklandı.

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada 15 Kasım Cuma günü Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu mücadelenin bilet fiyatları da şu şekilde:

Kale arkası tribünler: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacak)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın bilet satışının sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı, 2024-2025 sezonu kombinelerinin geçerli olmayacağı aktarıldı. Müsabakaya bilet satın alacak taraftarların Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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