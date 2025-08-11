Fenerbahçe, Yüzme Kupası'nı Galatasaray'dan Aldı

2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Fenerbahçe'ye teslim edildi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırması nedeniyle tahkim kuruluna başvurmuştu.

2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Galatasaray'dan alınarak Fenerbahçe'ye teslim edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübünün tahkim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiği, kupanın da sarı-lacivertli kulübe teslim edildiği vurgulandı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırdığı ve kural ihlali yaptığı gerekçesiyle tahkim kuruluna başvuruda bulunmuştu.

