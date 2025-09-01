Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i Al Hilal'e Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı. Transfer bedeli 22 milyon avro olarak belirlendi.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Al Hilal'in, bu transferden dolayı Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net transfer bedeli ödeyeceği, Yusuf Akçiçek'in sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15'inin sarı-lacivertli kulübe aktarılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba

Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.