Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i Al Hilal'e Transfer Etti

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Al Hilal'in, bu transferden dolayı Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net transfer bedeli ödeyeceği, Yusuf Akçiçek'in sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15'inin sarı-lacivertli kulübe aktarılacağı belirtildi.