Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Şefik Gürhan Saatçioğlu Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Seçildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Şefik Gürhan Saatçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili seçildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Fenerbahçe yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Toplantıda son olarak Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. YDK Başkan Vekilliği için Osman Atakan Tekin, Şefik Gürhan Saatçioğlu, Osman Sinan Sümen, İbrahim Numan Demiralp başvuruda bulundu.

4 adayın yarıştığı seçimde 143 oyla Şefik Gürhan Saatçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili seçildi. - İSTANBUL