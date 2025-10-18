Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Gergin Anlar

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda eski Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın'ın konuşma yaptığı sırada iki üye arasında tartışma yaşandı. İki üye birbirinin üzerine yürüyüp hakaret etti. Ardından diğer üyelerin ve Başkan Sadettin Saran'ın araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra iki üye de salondan çıkarıldı.