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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na Ali Koç, Uğur Dündar ve diğer üyeler katıldı. Toplantıda Atatürk'ün 10. yıl nutku da paylaşıldı.