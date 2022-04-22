Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek - Haberler

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının 10.30-13.30 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Divan kurulu toplantısı, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenlenecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Divan Kurulu, Fenerbahçe, Cumartesi, Mayıs, Spor, Haberler

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