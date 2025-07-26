Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna 2 transferin yetişeceğini söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Koç, sarı-lacivertli camianın olumsuz çok şey yaşadığını ve bunun gerginliğinin de salona yansıdığını belirtti.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin pek çok branşta şampiyon olduğunun altını çizen Koç, "Hakkaniyetli ve adil liglerde azmin karşılığını aldık. Erkek basketbol takımımız Türkiye Kupası, Süper Lig ve Avrupa Ligi'ni kazandı. Tüm basketbolseverleri gururlandırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, müzesinde hem kadınlar hem de erkekler Avrupa Ligi kupası olan tek kulüp Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

"2 çok önemli sponsorluk anlaşması imzaladık"

Fenerbahçeli sporcuların pek çok branşta uluslararası başarı kazandığını vurgulayan Ali Koç, "Fenerbahçe olarak tüm büyük kulüplerin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Bizler uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşımızı okutan tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün çok önemli 2 sponsorluk anlaşmasına imza attığını kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin uluslararası marka değerini güçlendirme hamlelerimiz gelişerek devam ediyor. 2 çok önemli sponsorluk anlaşması imzaladık. Bu anlamda rekor kırarak çıtayı yükselttik. Adidas'la rekor bir anlaşmaya imza attık. Bütün parayı kırdıracağımız söylendi ama öyle bir durum yok. İlk taksiti aldık, her haziran ayında ödememizi alacağız. Stat isim sponsorluğu konusunda da Chobani'yle anlaştık. Bu büyük ve gurur duyacağımız anlaşmanın yanında her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağ, mutabık kalınacak bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemize bağışlanacak. Hamdi Ulukaya, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, Fenerbahçe sevdalısı bir iş insanı."

Sürdürülebilir sportif başarının altındaki temel yapının mali güç ve finansal istikrar olduğunu da söyleyen Koç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana buna göre hareket ettik. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını da geride bırakmak için büyük bir aşama kaydetmiş durumdayız." açıklamasında bulundu.

Koç, yapılması planlanan ve yenilenme çalışmalarının başlayacağı tesislerle ilgili de üyelere bilgi verdi.

"Transferler sportif akılla yapılıyor"

Futbolda arzu edilen sonuçların gelmemesi durumunda yapılan her şeyin gölgelendiğini belirten Koç, bu süreçte yayın gelirlerinin 3'te 1 düştüğünü, son 3 sezondur da gelirlerin yüzde 50'sinin bankalar tarafından alındığını dile getirdi.

Gerek Samandıra'da gerekse statta pek çok konuda yeniden yapılanmaya gittiklerinin altını çizen Koç, şunları söyledi:

"Yeni sezon ne yazık ki gerek maaşlar gerek bonservisler hiç görmediğimiz noktada. Kapılar 25'ten açılıyor. Daha hedef odaklı bir futbol yapılanması kuruyoruz. Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler sportif akılla yapılıyor. Umuyoruz ki çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diyenler olabilir ama inanın ayakları yere basan çok doğru bir futbol aklı ortaya koymaya çalışıyoruz. Kazanma odaklı, daha önce şampiyonluklar yaşamış, çoklu mevkide oynayabilen 2'den fazla, takım oyununa hız katabilecek profile odaklanmış durumdayız. John Duran ve Archie Brown transferlerinin sezon başında gerçekleşmesi de tesadüf değildir. Hocamızın talebi doğrultusunda inşallah Feyenoord maçında oynayabilecek 2 yeni transferimiz daha olacak. İsimleri burada söyleyebilirdim ama ıslak imzalar atılmadan bir şey söylemek istemiyorum."

Futbol takımının Portekiz'de kamp yaptığı için çok eleştirildiklerini de belirten Koç, "Portekiz'de kampa gittik, iyi ki gitmişiz. Birçok önemli takım orada. Beni en çok mutlu eden takımdaki aile ruhu. Bunları daha önce az görüyorduk ama bu sene sanki farklı bir hava var. Portekiz kampının başarılı geçtiğini düşünüyorum." dedi.

"Bu süreci etkileyecek hiçbir şey yapmadık"

Türk spor tarihinde en çok saldırıya uğrayan başkanın kendisi olduğunu belirten Koç, bir mücadele içinde olduklarının da altını çizdi.

Fenerbahçelilerin en zor zamanlarda kenetlendiğini ve bunun da tam zamanı olduğunu söyleyen Ali Koç, rakiplerin iç işlerini ortalıkta konuşmadığını, Fenerbahçe'de ise durumun tam tersi olduğunu vurguladı.

İhtiyaçları olduğu zamanda camianın ileri gelenlerinin tepki vermesi gerektiğini kaydeden Koç, "Bırakın tepki vermeyi, biz birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Çeyrek asırdır Türk futboluna hükmeden ve bizim yapı dediğimiz sistem defalarca deşifre oldu. Bildiğiniz ve bilmediğiniz pek çok insan bu sistemden futbolun dışına çıkarılmıştır. 7 senede şampiyonluğu 3 kez son maçta kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. 99 gol atıp 99 puanla şampiyon olamamamız da bu yapının ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü genel kurul için kulübe verilen beyannamelerle ilgili de konuşan Koç, şöyle konuştu:

"Tüzükte belirtilen haklarla imza veren tüm kongre üyelerinin seslerini duyuyoruz. Yöntem olarak tasvip etmesek de olumlu ya da olumsuz bu süreci etkileyecek hiçbir şey yapmadık. Tüm iyi niyetle Fenerbahçe'nin daha iyi olması için imza veren herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Camiamıza olağanüstü seçimli genel kurul tarihini net olarak açıkladık. Camianın sesine kulak vermek istedik. İmza sürecinden bağımsız olarak seçim kararı aldık. Sürece asla müdahale etmedik. Artık bambaşka bir eşikteyiz. Bugün görüyoruz ki bu sürece sahte imzalar, yönlendirme beyanlar karışmış durumdadır. Fenerbahçe başkanı olarak bu kulübün saygınlığını korumakla görevliyim. Bu kulüpte usulsüzlüğün peşini bırakmayacağız. Neden Fenerbahçe'nin adını sahtecilikle yan yana getirdiniz. Bir kısmı usulsüz imzalarla ortaya konulan bu irade, Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olabilir mi?"

Geriye değil, ileriye bakma zamanı olduğunu belirten Koç, "Biz hazırız. Bizi yıkmaya çalışan her düşman, bizi birbirimize kenetledi. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir, bir ailenin adıdır. Biz birlikte yürüdüğümüzde hiçbir engel bu camiayı durduramaz. Fenerbahçe, bur duruşun adıdır." diyerek sözlerini tamamladı.