Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.
Isınma hareketleri sonrası üç gruba ayılarak pas ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Ferdi Kadıoğlu bireysel programı dahilinde çalışırken, Attila Szalai'nin tedavisi devam etti.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor