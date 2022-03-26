Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri sonrası üç gruba ayılarak pas ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Ferdi Kadıoğlu bireysel programı dahilinde çalışırken, Attila Szalai'nin tedavisi devam etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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