Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.

Antrenmanın ilk bölümde takımla çalışan Atilla Szalai, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title