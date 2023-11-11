Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün özel uçakla Adana'ya gidecek.