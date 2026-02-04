Haberler

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye teşekkür mesajı

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye teşekkür mesajı
Fenerbahçe, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olduğunu duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.

Fenerbahçe, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad takımına transfer olduğunu açıklayarak oyuncuya teşekkür mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
