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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi

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Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımından transfer ettiği Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin Türk futbol tarihinin bonservisi en yüksek futbolcusu olduğunu belirtti. Transfer sürecinin uzun sürdüğünü ifade eden Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımından transfer ettiği Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hazır bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da organizasyona katılarak imza törenini izledi ve sonrasında futbolcuyla selamlaştı.

İmza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, "Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin bonservisi en yüksek futbolcusu oldu." dedi.

Transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirten Ilıcalı, bu tip çalışmaların belli bir gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek. "Mario (Branco) ile birlikte oyuncuyla 3-4 hafta önce görüştüğümüzde, bize karşı sıcaklığını hissettirdi ve çabuk bir şekilde anlaştık." ifadelerini kullandı.

Futbolcuyu 20 milyon avronun altında (19,5 milyon avro) bir bonservisle kadroya kattıklarını belirten Ilıcalı, "Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna sahip. Hocamızın takdiriyle başka eksiklerimizi de tamamlayacağız." diye konuştu.

Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıl içinde 8 taksitle ödenecek olması hakkında Ilıcalı, "Ben de şaşırıyorum. Başkanımız, 'Böyle olursa transfer gerçekleşir.' diyor. Ben de takdirle seyrediyorum. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa çok negatiften başlayınca, iknada başarılı oluyoruz. Benim de kulübüm var ama bu konularda böyle değilim." şeklinde konuştu.

Kadrodaki oyunculara teklif gelip gelmediği konusunda, geçen sezon takımın ligde 99 puan topladığını hatırlatan Ilıcalı, "Bu puanı toplamış bir takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Bu konuda başkanımızın önderliğinde, aklımızın almayacağı bir teklif gelmediği sürece oyuncu satmayacağız. Ferdi'ye 30 milyon avro bile bizi heyecanlandırmıyor." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ise En-Nesyri transferinden duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bu kalitede bir futbolcuyu bu kadar erken getirebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü biz UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyoruz ve transfer 1,5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini tamamladık." ifadelerini kullandı.

En-Nesyri: "Kulüpler arası görüşmeler nedeniyle süreç uzadı"

Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri, imza törenindeki konuşmasında, "Burada olduğun için gerçekten çok memnunum. Çok uzun bir zamandır takip ettiğim harika bir takıma geldim. Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden geleni vereceğim. Umarım taraftarımızı memnun ederiz." dedi.

Faslı golcü, başka transfer teklifleri de aldığını dile getirerek, "Benimle ilgilenen pek çok takım vardı ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok memnunum. Kulüpler arası görüşmeler nedeniyle süreç uzadı." diye konuştu.

Ülker Stadı'nda 16 Mart 2023'te Sevilla formasıyla Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi maçında oynadığının hatırlatılması üzerine En-Nesyri, "İki sezon önce burada oynamıştık. Taraftarın desteğini görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Atmosferi sevmiştim. İnşallah bana da gösterdikleri sevginin karşılığını veririm. İspanya dışındaki ilk senem olacak ama işime konsantre olup, elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri, imza töreni sonunda kendisiyle özdeşleşmiş olan gol sevincini yaparak basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: AA / Spor

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