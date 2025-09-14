Fenerbahçe Yönetiminden Trabzonspor Maçı Yorumları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, takımın performansından memnun kaldıklarını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belgü, kendileri adına güzel bir akşamı geride bıraktıklarını söyledi.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Belgü, futbolcuları ve teknik ekibi kutladı.

Teknik ekibin kısa süre içinde takımda etkisini gösterdiğinin altını çizen Hulusi Belgü, "Fenerbahçe bugün yüzde 73'le oynadı, hep önde bastı. Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımızın aynı performansı göstermesi. Burada önemli hususlardan birisi, hakemin ikinci yarıda ilginç şekilde taraf değiştirmesi, daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan etkilendiler diye düşünüyorum. Bizim bir golümüz verilmedi, çok net bir gol, hepimiz de bunu gördük. Ama bununla ilgili fazla konuşacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımla ilgili açıklamalarda bulunan Hulusi Belgü, şunları kaydetti:

"Gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Trabzonspor Başkanı'nın neler söylediğini bilmiyorum ama maç oynanırken Trabzon Belediye Başkanı, abuk sabuk bir paylaşım yapıp Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi, siyasi bir yer edinmek için, bir belediye başkanının şehrinden oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız, bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz, neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Hepimiz farklı partileri tutuyoruz, ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. Aklı selim, sporda dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla Türk futboluna zarar veriyorlar."

"MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım"

Trabzonspor'un attığı golden önce net bir faul olduğunu söyleyen Hulusi Belgü, bordo-mavili rakiplerinin maçta çok etkili olmadığının da altını çizdi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda net bir golünün verilmediğini vurgulayan Belgü, "Biz hep rakip sahada oynadık. Bizim verilmeyen golümüz tartışmaya açık. Net şekilde çizgiyi geçtiği görülüyor. Ama VAR hakemleri demek ki görememişler. Nihayetinde bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. 2 senedir bunu gündeme getiriyoruz. Bizim de ilginç şekilde rakiplerimizin kartları verilmiyor. Futbol federasyonu bu konuyla ilgilenmeli. Biz de gidip kendileriyle görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı söylüyoruz. MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü orta hakemin de VAR hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim söyleyecek bir lafımız yok, hata yapılabilir ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerginliğin son bulup bulmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Belgü, şöyle konuştu:

"Net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya çalışıyorum ama bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Biz her durumda, her vaziyette burada da oynarız, Trabzon'da da oynarız. Sahaya yüreğimizi koyarız, kimseden de korkumuz yok."

Göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco'nun oynattığı futbolla ilgili de açıklamalarda bulunan Belgü, "İlk maç bu ama yapılan ön alan baskısını çok beğendim. 11'e 11 iken de iyi baskı oldu. Rakip 10 kişi kalınca 'Eyvah' dedik. Rakip 10 kişi kaldığı zaman bizim için işler genelde iyi gitmiyor. Ama burada gayet kontrollü ve iyi oynadık. Trabzonspor da ikinci yarıya akılcı bir planla çıktı. Bizi biraz uyuttular açıkçası. Daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başlayınca Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.