Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Belgü'den Fikstür ve Hakemler Üzerine Açıklama

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimini değerlendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Umarım adil bir yarış olur. Umarım hakemler verilen görevleri yerine getirirler. Biliyorsunuz MHK'de yeni klasman hakemleri de açıklandı. Ama ne yazık ki ben hala bazı eskileri de görüyorum. İnşallah adil bir lig olur" dedi.

Fikstürü değerlendiren Belgü, "Fikstür çekimi bitti. Sizinle çekimden evvel paylaştığım konuyu ve neler doğurabileceğini, kısıtların yanlış olduğunu daha evvel de söylemiştim, çekimden evvel de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Beşiktaş 11'inci kez kendi sahasında ağırlayacak Galatasaray'ı. Biz 4 mü, 6 mı ben de şaşırdım sayılarını, ilk yarı kendi sahamızda ağırlayacağız. Son 3 yılın hemen hemen benzer bir fikstürü çekildi. Lige ilk çıkan takımlarda herhangi bir farklılık yok. Gene üst üste onlarla karşılaşacağız gözüküyor bizim maçlarda. Açıkçası fikstür tam benim beklediğim gibi oldu. Bir tek sevindiğim husus; 6 numarayı çekmedik. Çünkü 6 numarayı çekseydik bu sefer Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmek zorunda kalacaktık. Bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Umarım adil bir yarış olur. Umarım hakemler verilen görevleri yerine getirirler. Biliyorsunuz MHK'de yeni klasman hakemleri de açıklandı. Ama ne yazık ki ben hala bazı eskileri de görüyorum. İnşallah adil bir lig olur" şeklinde konuştu.

'BENİM KULÜBÜME VE BAŞKANIMA HAKARET EDEN BİR ADAMLA AYNI KAREDE ASLA OLMAM'

Toplu fotoğraf çekimine katılmama nedeni sorulan Belgü, 'Yani burada bahsetmek ne kadar doğru onu bilmiyorum ama benim Kulübüme, benim başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam" ifadelerini kullandı.