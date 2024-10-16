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Fenerbahçe Yoğun Maç Takvimine Hazırlanıyor

Fenerbahçe Yoğun Maç Takvimine Hazırlanıyor
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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar sonrası 22 günde 6 kritik maç oynamaya hazırlanıyor. Takım, 20 Ekim'de Samsunspor ile, 24 Ekim'de ise Manchester United ile karşılaşacak.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda 22 günde 6 kritik maç oynayacak.

2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 4 puan elde etti. Milli arası öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine girecek.

Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak. Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.

Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor. Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Teknik Direktör Milli Takım Samsunspor Fenerbahçe Futbol Dünya Spor

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