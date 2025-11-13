Fenerbahçe'yi eleyen Denizlili gençler dikkat çekti

Kuşadası'nda düzenlenen Atatürk Kupasında Fenerbahçe Akademi'yi eleyerek finale yükselen Denizlili gençler dikkatleri üzerine çekti.

Kuşadası'nda düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Turnuvaya 2014, 2017 ve 2018 yaş kategorilerinde katılan Alsancakspor, gösterdiği performansla Denizli'nin gururu oldu. 2014 grubunda Fenerbahçe Akademi ile yarı finalde karşılaşan Denizlili gençler, güçlü rakibini 1 – 0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

2018 yaş kategorisinde finale yükselen Alsancakspor, Manisa Şehitlerspor ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta rakibine 1-0 mağlup olan Alsancakspor, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

2017 yaş kategorisinde de başarılarını sürdüren Alsancakspor, Bursa Kültürspor ile finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarda rakibine kaybeden Denizlili minikler, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 2014 yaş grubunda ise Kuşadası Adagücü takımıyla üçüncülük maçında karşılaşan Alsancakspor, normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Denizli'nin ismini duyurdular

Yarı finalde Fenerbahçe Akademi Takımı'nı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Alsancakspor, kısa sürede Denizli'nin altyapıda parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de düzenlenen turnuvada da 2017 yaş kategorisinde şampiyonluk elde eden kulüp, başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. Alsancakspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Ali Keskin, oyuncularının gösterdiği mücadeleden gurur duyduklarını belirterek, "Çocuklarımıza uzun yıllardır futbol anlamında elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Hepsi bizim göz nurumuz. Her turnuvada başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar. Bu çocukların önü çok açık, her biri büyük bir potansiyele sahip. Onları canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Alsancakspor Altyapı Sorumlusu Mustafa Çayır'da, elde edilen başarının Denizli adına büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Bu turnuvada hem Alsancakspor'un hem de Denizli'nin adını vitrine çıkardık. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle Fenerbahçe altyapı takımını böyle bir organizasyonda eleyebilmek bizim için çok kıymetliydi. Her birinin geleceği parlak, yolları açık olsun" dedi. - DENİZLİ