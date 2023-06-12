Fenerbahçe, yeni transferi Kent ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme, oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.