Fenerbahçe, yeni transferi Kent ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme, oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor