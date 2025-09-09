Haberler

Fenerbahçe, Yeni Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu Karşıladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ardından 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Tedesco, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'NİN anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertli ekip, 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşma sağlanmasının ardından İstanbul'a hareket eden Tedesco, saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. 39 yaşındaki teknik adam, Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu ve futbol direktörü Devin Özek ile birlikte geldi. Tedesco'yu karşılamaya gelen isimler arasında yardımcılığını üstlenecek Gökhan Gönül de yer aldı. Gerekli işlemlerin ardından havalimanından çıkan 39 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Öte yandan Domenico Tedesco'yu az sayıda taraftar karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
