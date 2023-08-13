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Fenerbahçe, yeni sezonu galibiyetle başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni sezonuna 3 puanla başlarken, goller yeni transfer Edin Dzeko'dan geldi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni sezonuna 3 puanla başlarken, goller yeni transfer Edin Dzeko'dan geldi.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko'dan geldi. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, iki asist de takıma yeni katılan isimlerden geldi. Tadic ve Sebastian Szymanski, Dzeko'nun gollerinde servis yapan isimler oldu.

39 bin taraftar takip etti

Süper Lig'in ilk maçında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmayı 38 bin 940 biletli seyirci takip ederken, sarı-lacivertliler maç boyu takımları lehine tezahürat yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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