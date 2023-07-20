Fenerbahçe: "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için...
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Fenerbahçe: "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir.
Fenerbahçe : "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor