Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular termografi, vücut kitle analizi ve Yo-Yo testine tabi tutuldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyunculardan ilk grupta yer alanların termografi ve vücut kitle analizi ile Yo-Yo testine tabi tutulduğu aktarıldı. İkinci gruptaki futbolcuların ise antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamladığı kaydedildi.