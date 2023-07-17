Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular termografi, vücut kitle analizi ve Yo-Yo testine tabi tutuldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyunculardan ilk grupta yer alanların termografi ve vücut kitle analizi ile Yo-Yo testine tabi tutulduğu aktarıldı. İkinci gruptaki futbolcuların ise antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title