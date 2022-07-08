Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, koşu ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un tedavilerine devam edildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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