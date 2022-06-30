Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında saat 18.00'de Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor