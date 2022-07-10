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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertliler, bu akşam ise saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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