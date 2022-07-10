Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertliler, bu akşam ise saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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