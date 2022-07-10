Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertliler, bu akşam ise saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor