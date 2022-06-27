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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ile ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

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