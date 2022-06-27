Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ile ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek. AA / Ercan Çakar - Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.