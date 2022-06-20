Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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