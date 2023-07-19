Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ikinci idmanını gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, şut çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların şut atarak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.