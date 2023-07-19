Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ikinci idmanını gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, şut çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.