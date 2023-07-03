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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

p>Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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