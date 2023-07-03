Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.