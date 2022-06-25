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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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