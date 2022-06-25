Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, 2'nci hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesislerinde KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor