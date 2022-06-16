Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. AA / Emrah Oktay - Spor Spor Güncel Haberler

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