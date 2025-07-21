Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Portekiz'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bugün yaptığı anternmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Dün akşam UD Leiria ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sar-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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