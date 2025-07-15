Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Fenerbahçe, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Mourinho ve oyuncular arasında bir toplantı yapıldı. Antrenmanın ilk kısmı basına açıkken, sakat oyuncular bireysel çalışmalara katıldı.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira'da yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Albufeira Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularıyla mini bir toplantı gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapılacağı belirtildi.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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