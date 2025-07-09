Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. İdman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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